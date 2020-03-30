Овечкин рассказал о создании запасов на время карантина в США

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о запасах еды для карантина из-за пандемии коронавируса.

— Мы позаботились о создании приличного запаса всего необходимого заранее, — цитирует Овечкина «Российская газета». — Так что лишний раз в супермаркет ездить не надо — все есть. Сейчас главное соблюдать простые правила безопасности, тем более Настя ждет второго ребенка, и это добавляет ответственности.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу и некоторых других турниров, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человека умерли, выздоровело — 66.