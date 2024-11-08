Овечкин — о соперничестве с Кросби: «Удивительно, как летит время»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о соперничестве с нападающим «Питтсбурга» Сидни Кросби.
«Удивительно, как летит время. Я думаю, это здорово, когда в мои первые пару лет было такое соперничество с Кросби, и все были в восторге от этого — болельщики, СМИ. Это давало больше мотивации, больше энергии, когда я выходил на лед», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
7 ноября 39-летний россиянин забросил свою 861-ю шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (3:2) и сократил отставание от рекорда Гретцки (894 шайбы) до 33 голов.
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|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|12
|10
|2
|20
|2
|Нью-Джерси
|16
|9
|7
|20
|3
|Вашингтон
|12
|9
|3
|18
|4
|Рейнджерс
|12
|8
|4
|17
|5
|Айлендерс
|14
|6
|8
|14
|6
|Коламбус
|12
|5
|7
|12
|7
|Питтсбург
|15
|5
|10
|12
|8
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|14
|5
|9
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|14
|10
|4
|21
|2
|Торонто
|14
|7
|7
|16
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|14
|7
|7
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|4
|Бостон
|15
|7
|8
|15
|5
|Детройт
|12
|6
|6
|13
|6
|Баффало
|14
|6
|8
|13
|7
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|8
|Монреаль
|14
|4
|10
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|14
|13
|1
|26
|2
|Миннесота
|13
|9
|4
|20
|3
|Даллас
|12
|8
|4
|16
|4
|Юта
|14
|6
|8
|15
|5
|Сент-Луис
|14
|7
|7
|14
|6
|Колорадо
|14
|6
|8
|12
|7
|Чикаго
|15
|5
|10
|11
|8
|Нэшвилл
|14
|4
|10
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|9
|4
|19
|2
|Лос-Анджелес
|15
|8
|7
|19
|3
|Ванкувер
|12
|7
|5
|17
|4
|Калгари
|14
|7
|7
|16
|5
|Эдмонтон
|14
|6
|8
|13
|6
|Сиэтл
|14
|5
|9
|11
|7
|Анахайм
|12
|4
|8
|10
|8
|Сан-Хосе
|15
|4
|11
|10
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13.11
|8.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|5 : 3
|8.11
|03:00
|
Оттава – Айлендерс
|2 : 4
|8.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Филадельфия
|1 : 2 Б
|8.11
|03:00
|
Рейнджерс – Баффало
|1 : 6
|8.11
|03:00
|
Бостон – Калгари
|4 : 3 ОТ
|8.11
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|5 : 1
|8.11
|03:00
|
Флорида – Нэшвилл
|6 : 2
|8.11
|04:00
|
Виннипег – Колорадо
|1 : 0
|8.11
|04:00
|
Сент-Луис – Юта
|2 : 4
|8.11
|04:00
|
Даллас – Чикаго
|3 : 1
|8.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Миннесота
|2 : 5
|8.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Ванкувер
|2 : 4
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