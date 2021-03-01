Овечкин рассказал о работе с Лавиолеттом

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 1 марта после победы на «Нью-Джерси» (3:2) в интервью официальному сайту НХЛ рассказал о работе с главным тренером Питером Лавиолеттом.

«Видно, что мы с Лавиолеттом добиваемся определенных успехов, но процесс еще идет. Для нас очень важно взять хороший старт и правильно играть все 60 минут. Как вы могли видеть, мы хорошо играли недавно против «Питтсбурга» (5:2). И сейчас с «Нью-Джерси» тоже было много позитива», — заявил российский форвард.

Питер Лавиолетт возглавил «Вашингтон» осенью прошлого года, сменив на должности Тодда Рирдена.