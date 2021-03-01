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Овечкин назвал проблемы своего звена в последних матчах

09:18
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 1 марта после победы на «Нью-Джерси» (3:2) в интервью официальному сайту НХЛ подвел итоги матча.

«Я думаю, в паре последних матчей мое звено создавало недостаточно голевых моментов. Но теперь с самого начала игры каждый из нас чувствовал себя хорошо, мы здорово контролировали шайбу, создавали весьма хорошие моменты в нападении. Но главное, что мы хорошо играли в средней зоне. Мы не делали много потерь и обрезов, проходили нейтральную зону на скорости и много поддерживали друг друга», — отметил Овечкин.

35-летний россиян забросил победную шайбу во встрече с «дьяволами». Для него это 713-й гол в НХЛ.

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