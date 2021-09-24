Овечкин рассказал о подготовке к новому сезону

Капитан «Вашингтона» нападающий Александр Овечкин рассказал о том, как готовится к новому сезону НХЛ.

«Ребят, я не собираюсь раскрывать все секреты. Не думаю, что что-то изменилось за последний год. Но в целом хоккей меняется — скорость, правила. Ты должен быть готов к этому», — цитирует слова Овечкина The Washington Post.

Первый матч регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет 14 октября против «Рейнджерс». В прошлом сезоне 36-летний хоккеист провел 45 матчей в регулярке и набрал 42 (24+18) очка.