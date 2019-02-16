Овечкин рассказал о Дзюбе, Глушакове и Месси

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью "СЭ" рассказал о своих взаимоотношениях с футболистами Артемом Дзюбой, Денисом Глушаковым и Лионелем Месси.

- Пара вопросов о вашем любимом футболе. Вы были послом ЧМ-2018. Считаете ли, что наша сборная прыгнула за грань своих объективных возможностей? И знакомы ли лично с Артемом Дзюбой, которому посвятили эмоциональный спич в сториз перед пенальти по ходу матча с Испанией: "Артемыч, давай! Старичелла, надо забивать!"

- Конечно, я его знаю! Думаю, все спортсмены друг друга знают – кто-то больше, кто-то меньше. А сборная – молодцы. Болельщики довольны, сами футболисты – тоже. Ребята работали не покладая рук, не жалели себя. И поэтому результат налицо.

- У вашего товарища Дениса Глушакова, вместе с которым вы смотрели один из матчей ЧМ-2018, был очень сложный период в жизни. Общаетесь ли вы с ним, поддерживаете ли его?

- Конечно, мы общаемся. У каждого бывают в жизни тяжелые моменты. Дай бог, чтобы все было хорошо и у Даши, и у Дениса. Они хорошие люди, но у всех случаются какие-то моменты. Для нас самое главное, что сейчас вся эта ситуация разрешилась. Дай бог им счастья и здоровья.

- Все видели ваше фото и обмен футболками с Лео Месси. Вы с ним пообщались, что-нибудь обсудили?

- А он по-английски не говорит! (Игорь Рабинер)

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