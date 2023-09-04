Овечкин рассказал о дружбе с Ольгой Бузовой

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, почему общается с певицей Ольгой Бузовой.

«Оля сделала себя сама. Она молодец, трудоголик, я люблю таких людей. У нас с ней прекрасные отношения и Настя с ней прекрасно общается. Мы разговариваем с ней обо всем: о музыке, отношениях», — сказал Овечкин на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».

37-летний хоккеист выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошедшем сезоне он набрал 75 очков (42+33) в 73 матчах регулярного сезона НХЛ.