Овечкин рассказал, куда вкладывает деньги и чем занимается его финансист

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своих инвестициях. Он является лицом и одним из инвесторов сети пиццерий «Папа Джонс».

— Было предложение стать лицом «Папы Джонс» — одной из больших фирм мира, почему бы и нет. По поводу инвестиций я со своим финансистом всегда говорю. Планы есть, но о них рассказывать не буду. Если в России будет что-то, всем об этом будет известно. Почему бы нет? Но, опять же, это нужно контролировать, нужен человек, который этим всем займется. Мой финансист живет в Америке, там мне проще, потому что он всегда рядом, — цитирует Овечкина РБК. — Здесь нужен человек, которому я смогу довериться, чтобы я был уверен, что он не захочет меня обмануть, не захочет заработать обманным путем. Для меня самое главное, чтобы все было под рукой. Существует много разных типов инвестиций, и я считаю, что вы должны быть умны в отношении того, что вы выбираете, и принимать правильные решения. Для меня приятно видеть таких людей, как Майкл Джордан, Коби Брайант и Леброн Джеймс, которые становятся бизнесменами в успешных предприятиях, частью которых они могут стать. Это помогает добиваться успеха после окончания карьеры.

33-летний Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он выиграл с командой Кубок Стэнли.

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