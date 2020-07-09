Овечкин рассказал, какую последнюю книгу он прочитал

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская рассказали о своих последних прочитанных книгах.

«Я чаще читаю новостные порталы, но не так давно прочел книгу Дэна Брауна «Цифровая крепость», мне понравилась», — цитирует Овечкина peopletalk.ru.

«Мне нравится разная литература, фантастика, детективы, классика, романы. Недавно перечитывала «Мертвые души» и «Герой нашего времени», — сказала Шубская.

34-летний Александр Овечкин в текущем сезоне провел 68 матчей за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 67 (48+19) очков.