Овечкин рассказал, как тренируется во время самоизоляции в Вашингтоне

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о том, как поддерживает форму в условиях карантина.

— У меня есть тренажеры, и я активно призываю всех следовать правилу: тренируйся дома — играй за весь мир, — цитирует Овечкина «Российская газета». — Нужно поддерживать себя в хорошем физическом состоянии. Тренировки никто не отменял, хотя, конечно, это не те нагрузки, к которым мы привыкли.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу и некоторых других турниров, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человека умерли, выздоровело — 66.