Овечкин рассказал, как проходило его восстановление после перелома ноги

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о своем восстановлении после перелома ноги.

39-летний россиянин из-за травмы не выходил на лед больше месяца. Он пропустил 16 матчей «Кэпиталз».

«Это скучно, поскольку приходится проводить много времени в зале. Нужно делать больше, чтобы оставаться в хорошей форме. Тренеры проделали великолепную работу. Меня поддерживали команда, болельщики, семья. Это было особенное время, но я восстановился и вернулся в строй», — сказал Овечкин в интервью ESPN.

В текущем сезоне Овечкин набрал 28 (18+10) очков в 22 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

За свою карьеру в НХЛ он забил 871 гол и до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 23 шайбы.