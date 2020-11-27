Овечкин рассказал главные секреты успеха своей карьеры

Суперзвезда НХЛ и сборной России Александр Овечкин рассказал о том, как рос и развивался прежде чем стать профессиональным хоккеистом, а затем спортсменом с мировым именем.

— Когда вы в детстве только встали на коньки и взяли в руку клюшку, то сразу хотели вырасти в великого хоккеиста?

— Если говорить о том, кем я в итоге стал, то в детские годы были лишь надежды и мечты. Мне хотелось просто играть в хоккей и когда-нибудь попасть в НХЛ. Доказать, что я способен добиться чего-то серьезного. У меня в итоге все сложилось хорошо, и я благодарен судьбе, моим родителям и тренерам за то, что они в меня верили и очень много вложили.

— Кто и что помогли сформировать ваш лидерский характер?

— Характер зависит от окружения. Свой я закалил, находясь в команде рядом с остальными ребятами. Огромное влияние оказали мои тренеры. Если же брать в первую очередь чисто хоккейные и бытовые аспекты спортивной жизни, то папа и мама сыграли большую роль. В плане становления меня как спортсмена они служили отличным примером. Мама — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, папа играл в футбол на приличном уровне. Стремление стать лучше или хотя бы быть похожим на них для меня стало большим стимулом. А что касается характера, то сразу было понятно, кто растёт (улыбается). Мальчик Саша с самого начала рос с характером и не любил проигрывать. То же самое у меня было и в юношеском хоккее, и перешло во взрослый.

— Вы живой пример успешного спортсмена. Были в жизни моменты, когда что-то не получалось и как их преодолевали?

— Моей мотивацией всегда было и остаётся одно — нельзя опускаться ниже своего уровня. Если я что-то делаю, даже выходя на тренировку, то должен выдать максимум. То же самое касается и непосредственно игры. Я не хочу понижать планку: всегда надо показывать лучший результат, на который способен. Мне повезло, что в моей карьере не было серьёзных травм, после которых приходится долго лечиться и восстанавливаться. А так я, как и все, хотел быть одним из лучших. И судьба сложилась для меня удачно.

— Говоря о карьере, нельзя забывать о вашем феноменальном здоровье. Вы редко пропускали больше нескольких игр за год. Часто ли приходилось преодолевать себя, играть через какую-то дикую боль, когда об этом никто не знал?

— В последний раз пришлось играть с надрывом связок, действительно преодолевая серьезную боль. Это было на победном для нас чемпионате мира в Минске шесть лет назад. Я играл в специальном наколеннике. А мелкие травмы и болячки случаются постоянно — и спина, и рука, и колено. После каждой игры что-то болит.

— Что помогает пережить самые трудные моменты жизни, оставаясь настроенным на позитив?

— Всегда надо идти только вперёд. Мы не живём прошлым, только настоящим. Чтобы ни произошло — плохое или хорошее, оставляем это позади и двигаемся дальше, приобретая новый опыт.

— Насколько серьёзно вам помогают настраиваться ритуалы, которое вы используете в «Вашингтоне» — кричите, стучите друг друга клюшками. Может, используете что-то в обычной жизни?

— Перед матчами нам это правда помогает, причём у каждой команды есть свои «фишки», которые регулярно исполняются. Не только в хоккее, но и в футболе, и в баскетболе, и в других командных видах спорта. Везде есть знаки и причуды. У кого-то они работают, у кого-то — нет.

— Вы добились выдающихся результатов в жизни: капитан в одном из ведущих хоккейных клубов мира, выигрывали Кубок Стэнли, есть три победы на чемпионатах мира, статус одного из самых высокооплачиваемых спортсменов, замечательная супруга и двое сыновей. О чем еще мечтаете?

— Победа на Олимпиаде — моя ближайшая глобальная цель. (Анатолий Курагин)

Полностью интервью Овечкина — на сайте «СЭ»