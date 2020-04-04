Овечкин рассказал, что выводит из себя его жену Анастасию

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что может вывести из себя его супругу Анастасию.

— Что может вывести вашу жену из себя?

— Настя просто ненавидит, когда я играю в какие-нибудь игры на моем телефоне перед сном. Это выводит ее из себя. Обычно это 'Clash of clans' или 'Candy Crush'. Но у меня не то чтобы привязанность к этим штукам — мне просто нравятся компьютерные игры. Я постоянно играю на выездах, всегда стараюсь захватить с собой Xbox. (Отдел хоккея)

Полностью интервью Александра Овечкина — здесь.