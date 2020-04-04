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Овечкин рассказал, что выводит из себя его жену Анастасию

16:15
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что может вывести из себя его супругу Анастасию.

— Что может вывести вашу жену из себя?

— Настя просто ненавидит, когда я играю в какие-нибудь игры на моем телефоне перед сном. Это выводит ее из себя. Обычно это 'Clash of clans' или 'Candy Crush'. Но у меня не то чтобы привязанность к этим штукам — мне просто нравятся компьютерные игры. Я постоянно играю на выездах, всегда стараюсь захватить с собой Xbox. (Отдел хоккея)

Полностью интервью Александра Овечкина — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/kak-otmena-sezona-nhl-povliyaet-na-zarplatu-hokkeistov-skolko-poteryaet-aleksandr-ovechkin-1659135/

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