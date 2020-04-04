Овечкин рассказал, что выводит из себя его жену Анастасию
16:15
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что может вывести из себя его супругу Анастасию.
— Что может вывести вашу жену из себя?
— Настя просто ненавидит, когда я играю в какие-нибудь игры на моем телефоне перед сном. Это выводит ее из себя. Обычно это 'Clash of clans' или 'Candy Crush'. Но у меня не то чтобы привязанность к этим штукам — мне просто нравятся компьютерные игры. Я постоянно играю на выездах, всегда стараюсь захватить с собой Xbox. (Отдел хоккея)
Полностью интервью Александра Овечкина — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/kak-otmena-sezona-nhl-povliyaet-na-zarplatu-hokkeistov-skolko-poteryaet-aleksandr-ovechkin-1659135/