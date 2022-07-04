Овечкин рассказал, что сезон-2021/22 в НХЛ прошел хорошо для «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги сезона-2021/22 НХЛ.

«Учитывая, сколько был травм, сезон прошел хорошо. При этом плей-офф мы провалили. Я считаю, мы могли обыгрывать «Флориду» и должны были это сделать», — цитирует Овечкина Metaratings.ru.

По итогам сезона-2021/22 Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. У 36-летнего хоккеиста 780 шайб в 1274 матчах в лиге. Выше него находятся только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).