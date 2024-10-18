Овечкин рассказал, что поздравил Малкина с 500-й шайбой в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил, что поздравил соотечественника Евгения Малкина из «Питтсбурга» с 500-й шайбой в НХЛ.

«Да, я написал ему сообщение пару дней назад, когда он забросил 499-ю шайбу, и сказал: «Нужна еще одна», а потом он забил вчера вечером, и я написал ему: «Поздравляю, добро пожаловать в клуб», — цитирует Овечкина журналист Том Гулитти.

17 октября «Питтсбург» дома в овертайме обыграл «Баффало» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 38-летний Малкин сделал три результативные передачи и забросил шайбу, которая стала для него 500-й в НХЛ. Он стал вторым россиянином, достигшим этой отметки, после Овечкина.