Овечкин — о серии с «Каролиной: «Нам нужно находить «грязные» голы»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги четвертого матча серии против «Каролины» (2:5) во втором раунде плей-офф НХЛ.

39-летний россиянин отметился голом в третьем периоде.

«Думаю, мы довольно хорошо начали. У нас было несколько возможностей сразу выйти вперед, но нам просто нужно найти способ забить. Нам нужно находить «грязные» голы — с отскоков, добиваний. Это совсем другая игра, когда ты ведешь в счете», — сказал Овечкин в интервью после игры.

«Каролина» упрочила преимущество в серии — 3-1. Следующая игра состоится в Вашингтоне в пятницу, 15 мая. Начало — в 02.00 по московскому времени.

