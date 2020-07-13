Овечкин рассказал, думает ли он о продлении контракта с «Вашингтоном»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что сосредоточен на подготовке к рестарту сезона и не думает о продлении контракта со столичным клубом. Его действующее соглашение истекает летом 2021 года.

— Даже не разговаривал об этом и не думаю, потому что сейчас у нас много дел, — сказал Овечкин в видео-конференции для журналистов. - У нас есть возможность взять кубок. Очевидно, если вы посмотрите на наш состав, вы увидите группу очень хороших ребят, опытных и талантливых игроков. Я с нетерпением жду возвращения матчей.

«Вашингтон» и еще 23 клуба открыли тренировочные лагеря. НХЛ планирует начать игры Кубка Стэнли 1 августа.

Новый контракт Овечкина с «Вашингтоном». Когда подпишет, на сколько лет и на сколько миллионов долларов