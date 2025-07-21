Овечкин рассказал, что научился драться на улице

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью президенту Fight Nights Камилу Гаджиеву рассказал, что первые бойцовские навыки приобрел в уличных драках.

— Ты как драться научился?

— Просто на улице.

— Можно сказать, что Овечкин научился драться на улице, а в НХЛ дерется на том опыте, что получил в уличных драках?

— Да.

— После Александра Овечкина вспомни еще трех крутых бойцов в хоккее?

— Дональд Брашир, Жорж Ларак и Евгений Малкин.