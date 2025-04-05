Овечкин: «Гретцки перед матчем с «Чикаго» сказал мне забить три гола»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о разговоре с Уэйном Гретцки перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:3).

«Были моменты для хет-трика, но мы делаем все возможное для того, чтобы выиграть. Конечно же, если бы забил, было бы круто. Гретцки мне написал перед игрой, сказал: «Забей три, чтобы это все закончилось». Тяжело что-либо сказать, потому что очень много эмоций. Очень счастлив, что получилось это сделать», — сказал Овечкин после матча.

39-летний россиянин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.

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