Овечкин рассказал, чем отличается Кубок мира-2016 от плей-офф НХЛ-2020

Плей-офф НХЛ текущего сезона многие сравнивают с Кубком мира 2016 года, который тоже прошел в Торонто. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об отличиях этих двух соревнований.

«Отличие в том, что сейчас мы узнали о возвращении окончательно всего пару дней назад, — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ. — А до этого долгое время пребывали в неизвестности: как тренироваться? Нужно ли тренироваться вообще, если сезона не будет? Зато теперь, когда мы здесь, нужно проникнуться сознанием, что времени на подготовку не так много, и что после нескольких матчей начнется плей-офф, к которому нужно быть готовым на 100 процентов. Хорошо то, что многие ребята помимо меня тоже занимались с личными тренерами и сегодня вышли на лед в очень приличной форме».

«Вашингтон» и еще 23 клуба открыли тренировочные лагеря. НХЛ планирует начать игры Кубка Стэнли 1 августа.