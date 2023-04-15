Овечкин рассказал, чем он будет заниматься после невыхода «Вашингтона» в плей-офф

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, чем он будет заниматься после невыхода своей команды в плей-офф.

«Что дальше? Отдыхать. Наслаждаться временем. Поехать домой, проводить время с семьей, с друзьями и вернуться к работе. Куда поеду? В Москву, да», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

«Вашингтон» не смог попасть в плей-офф НХЛ. Это случилось впервые за 8 лет.

37-летний Овечкин в этом сезоне набрал 75 (42+33) очков в 73 встречах.