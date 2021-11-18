Овечкин: «Сейчас мы просто веселимся на льду и получаем удовольствие»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своей результативности на старте сезона.

«Конечно, когда все звено играет хорошо, то шайба обычно находится под вашим контролем, а моменты появляются чаще, — приводит слова Овечкина русскоъязычная версия сайта НХЛ. — Также это дает возможность находить больше свободного пространства в чужой зоне. Нам нравится играть в такой хоккей, и это главное. На мой взгляд, сейчас мы просто веселимся на льду и получаем удовольствие от игры. Все дело в психологии. Из-за травм мы потеряли нескольких ключевых игроков, поэтому нам нужно было сделать шаг вперед. И я сейчас говорю не только о своей тройке, это касается всей команды. Все звенья должны делать свою работу.

Как вы могли заметить, несколько наших молодых ребят получили шанс поиграть в НХЛ. И они не просто выходят на лед, но и создают опасные моменты. Для них это отличная возможность проявить себя и набраться опыта. Никто не знает, что может случиться в будущем, поэтому здорово, что у нас есть ребята, которые могут влиться в состав и показывать хоккей высокого уровня.

Интенсивный игровой отрезок «Вашингтона»? Играть всегда интереснее, чем тренироваться. Так что это даже можно назвать положительным моментом. Плюс я давно не играл в разных часовых поясах... Перед стартом сезона мы готовились и понимали, что иногда наше расписание может быть крайне насыщенным. Так что в этом нет ничего особенного, и мы надеемся набрать очки по ходу этого отрезка".

36-летний капитан провел в этом сезоне 16 матчей, в которых набрал 26 (12+14) очков.