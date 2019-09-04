Овечкин раскрыл секрет фирменного щелчка

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своем фирменном щелчке с левого круга вбрасывания.

— Закрыл глаза, бросил, — цитирует официальный сайт лиги Овечкина. — А там — или попал, или не попал. Сам не знаю. Спасибо клюшкам!

— В детстве вы хотя бы тренировали щелчок?

— Да он с возрастом пришел. Как его в детстве натренируешь? Ты ведь не знаешь, будет ли у тебя такая сила и меткость. Когда я маленьким был, тоже бросал с фанеры по сараю и заборам, играли в хоккей в подъездах. Мы это все проходили. Но фирменный щелчок приходит со временем. Тебя поставил тренер на точку. Дал шанс. Получилось или нет — вот и все. Если да, то тебя ставят дальше. Так и прорезается щелчок, так ты и обретаешь уверенность.