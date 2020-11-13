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Овечкин: «Пять раз мне ломали нос»

05:30
Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на подкасте у комментатора Дениса Казанского и экс-футболиста сборной России Дмитрия Сычева рассказал, как на тренировке сломал нос.

— Черные стаканы на коньках? Хотел реально выделяться среди ребят. Шнурки еще желтые, — сказа Овечкин. — Помню, снял маску, и Билялетдинов мне говорит: «Зачем ты снял? Тебе сейчас нос разобьют». А я ответил, что уже взрослый парень и набрался опыта. Следующая игра — фигакс. У меня нос в одну сторону, кровь, слезы текут. Билялетдинов такой: «Ну, что я тебе говорил, опытный парень?». Поехали в больницу. Пять раз мне ломали нос.?

Полностью интервью Александра Овечкина

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