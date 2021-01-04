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Овечкин провел встречу с главным тренером «Вашингтона»

19:51
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел встречу с главным тренером команды Питером Лавиолеттом, сообщает в Twitter журналист Тарик Эль-Башир.

Россиянин хотел встретиться с новым тренером команды еще на прошлой неделе, но тогда Лавиолетт отказался из-за коронавирусного протокола.

На этой неделе они все же смогли встретиться и поужинать вместе.

«Беседа прошла хорошо», — отметил Овечкин.

Также форвард заявил, что пока не вел переговоры по новому контракту с генеральным менеджером Брайаном Маклелланом. Но 34-летний россиянин заявил, что еще успеет все обсудить.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

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