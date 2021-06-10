Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин провел с сыном тренировку на льду. Видео

19:46
Теги:

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел тренировку на льду с сыном Сергеем.

Сергей Овечкин родился у Анастасии и Александра 18 августа 2018 года. 27 мая у пары появился второй ребенок — тоже мальчик, которого назвали Илья.

В нынешнем сезоне Александр Овечкин провел последний матч за «Вашингтон» по действующему 13-летнему контракту на сумму 124 млн долларов. 1 июля он станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать соглашение с любым другим клубом.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NHL/status/1402716498137862150

Читайте также

Браво, Анастасия! Павлюченкова вышла в финал турнира «Большого шлема» с 52-й попытки
Студентка стала жертвой группового изнасилования в Москве
Nord Stream 2 AG назвала дату начала заполнения газом первой нитки СП-2
Что известно про мальчике из фильма Коля и Евлампия Романова

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд