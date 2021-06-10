Овечкин провел с сыном тренировку на льду. Видео

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел тренировку на льду с сыном Сергеем.

OVI JR. ON THE ICE ?



(? IG/nastyashubskaya) pic.twitter.com/WnUtdQwPSj — NHL (@NHL) June 9, 2021

Сергей Овечкин родился у Анастасии и Александра 18 августа 2018 года. 27 мая у пары появился второй ребенок — тоже мальчик, которого назвали Илья.

В нынешнем сезоне Александр Овечкин провел последний матч за «Вашингтон» по действующему 13-летнему контракту на сумму 124 млн долларов. 1 июля он станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать соглашение с любым другим клубом.