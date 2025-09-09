Овечкин провел первую тренировку после возвращения в США

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел первую тренировку с партнерами по команде после возвращения из России.

Видео с тренировки опубликовала пресс-служба «Кэпиталз» на своей странице в соцсети. 39-летний россиянин принял участие в раскатке и тренировал броски по воротам.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 8 октября. В первом матче в ночь на 9 октября «Вашингтон» на домашней арене примет «Бостон».