Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин провел 386 матчей с 2+ очками и обошел по этому показателю Курри

06:45
Теги:

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:3Б).

Для 36-летнего россиянина это 386-я игра, в которой он набирает 2 или более очков, обойдя по этому показателю финна Яри Курри. Среди европейских хоккеистов НХЛ Овечкин занимает по этому показателю третье место, уступая Стэну Миките (403) и Яромиру Ягру (540).

В текущем сезоне Овечкин набрал 51 (20+21) очко в 26 матчах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Эксперты спрогнозировали остановку промышленных предприятий в Европе из-за газа
2
Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика