Овечкин провел 386 матчей с 2+ очками и обошел по этому показателю Курри

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:3Б).

Для 36-летнего россиянина это 386-я игра, в которой он набирает 2 или более очков, обойдя по этому показателю финна Яри Курри. Среди европейских хоккеистов НХЛ Овечкин занимает по этому показателю третье место, уступая Стэну Миките (403) и Яромиру Ягру (540).

В текущем сезоне Овечкин набрал 51 (20+21) очко в 26 матчах.