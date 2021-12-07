Овечкин провел 386 матчей с 2+ очками и обошел по этому показателю Курри
06:45
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:3Б).
Для 36-летнего россиянина это 386-я игра, в которой он набирает 2 или более очков, обойдя по этому показателю финна Яри Курри. Среди европейских хоккеистов НХЛ Овечкин занимает по этому показателю третье место, уступая Стэну Миките (403) и Яромиру Ягру (540).
В текущем сезоне Овечкин набрал 51 (20+21) очко в 26 матчах.
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