Овечкин провел 381-й матч в НХЛ с 2 или более очками, россиянин в одной игре от Халла и Селянне

Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:3) стал для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 381-м в лиге с 2 или более очками.

В игре с «Блю Джекетс» россиянин отличился голом и результативной передачей. Теперь форвард отстает на одну игру с 2 или более очками от Бретта Халла и Теему Селянне, которые делят 22-е место в истории НХЛ.

Tonight marked Alex Ovechkin's 381st multi-point game, leaving him one shy of tying Brett Hull and Teemu Selanne for the 22nd-most multi-point games in NHL history. — CapitalsPR (@CapitalsPR) November 13, 2021

Отметим, что благодаря голу в ворота «Коламбуса» Овечкин обогнал Бретта Халла по количеству голов в НХЛ и вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги.