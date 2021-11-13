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Овечкин провел 381-й матч в НХЛ с 2 или более очками, россиянин в одной игре от Халла и Селянне

13:25
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Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:3) стал для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 381-м в лиге с 2 или более очками.

В игре с «Блю Джекетс» россиянин отличился голом и результативной передачей. Теперь форвард отстает на одну игру с 2 или более очками от Бретта Халла и Теему Селянне, которые делят 22-е место в истории НХЛ.

Отметим, что благодаря голу в ворота «Коламбуса» Овечкин обогнал Бретта Халла по количеству голов в НХЛ и вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги.

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Иван Торопцев все материалы автора
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