Овечкин провел 18-й матч без бросков в створ в регулярках НХЛ за карьеру

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не нанес ни одного броска в створ в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:3 Б).

На сайте Stat Muse сообщается, что 38-летний хоккеист провел 18-ю игру без бросков в створ в регулярках НХЛ. Также Овечкин не нанес ни одного удара впервые с ноября 2021 года.

Всего россиянин провел 1349 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин является рекордсменом лиги по числу бросков в створ — 6359.

В следующем матче «Вашингтон» 19 октября сыграет с «Оттавой».