Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин провел 150-й матч в НХЛ с двумя или более голами

06:21
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Теги:

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел 150-й матч в НХЛ с двумя или более заброшенными шайбами.

Сегодня, 14 октября россиянин отличился дублем в ворота «Рейнджерс» (5:1). Россиянин занимает четвертое место по количеству матчей с двумя или более голами, уступая Марио Лемье (154), Бретту Халлу (158) и Уэйну Гретцки (189).

Также после дубля в игре с «Рейнджерс» Овечкин поднялся на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
Ученые выявили необычный признак психических расстройств
0
Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика