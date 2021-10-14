Овечкин провел 150-й матч в НХЛ с двумя или более голами

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел 150-й матч в НХЛ с двумя или более заброшенными шайбами.

Сегодня, 14 октября россиянин отличился дублем в ворота «Рейнджерс» (5:1). Россиянин занимает четвертое место по количеству матчей с двумя или более голами, уступая Марио Лемье (154), Бретту Халлу (158) и Уэйну Гретцки (189).

Tonight marked Alex Ovechkin's 150th career multi-goal game, which ranks fourth in NHL history (Wayne Gretzky: 189; Brett Hull: 158; Mario Lemieux: 154). — CapitalsPR (@CapitalsPR) October 14, 2021

Также после дубля в игре с «Рейнджерс» Овечкин поднялся на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.