Овечкин прошел блиц-опрос о своей карьере без ошибок. Видео

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин справился с блиц-опросом по поводу своей карьеры без ошибок.

Среди прочего он вспомнил, как забивал свой самый известный гол «Финиксу» в 2006 году.

«Теперь я понимаю, откуда у вашего сына такая память», — пошутил звукооператор НХЛ.

— Сколько шайб вы забросили в дебютном сезоне?

— 52.

— Назовите вратаря и команду, в матче против которой вы оформили свой первый хет-трик?

— «Анахайм», Жигер.

— Назовите тренера команды, защитника и вратаря команды, которых вы обыграли, забивая тот самый гол?

— Гретцки, Пол Мара и Буше.

— Сколько раз вы появлялись на обложке компьютерной игры НХЛ фирмы ЕА?

— Два. В 2007 и в прошлом году.

— Чей рекорд вы побили, став лучшим снайпером среди российских игроков в истории НХЛ?

— Федорова. Он один из лучших вообще. Когда я побил его рекорд, он позвонил мне и поздравил.

— Сколько шайб забросил Гретцки?

— 894, — ответил Овечкин.

36-летний Овечкин в этом сезоне провел 31 матч, в которых набрал 47 (22+25) очков.