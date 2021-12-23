Овечкин прошел блиц-опрос о своей карьере без ошибок. Видео
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин справился с блиц-опросом по поводу своей карьеры без ошибок.
Среди прочего он вспомнил, как забивал свой самый известный гол «Финиксу» в 2006 году.
«Теперь я понимаю, откуда у вашего сына такая память», — пошутил звукооператор НХЛ.
— Сколько шайб вы забросили в дебютном сезоне?
— 52.
— Назовите вратаря и команду, в матче против которой вы оформили свой первый хет-трик?
— «Анахайм», Жигер.
— Назовите тренера команды, защитника и вратаря команды, которых вы обыграли, забивая тот самый гол?
— Гретцки, Пол Мара и Буше.
— Сколько раз вы появлялись на обложке компьютерной игры НХЛ фирмы ЕА?
— Два. В 2007 и в прошлом году.
— Чей рекорд вы побили, став лучшим снайпером среди российских игроков в истории НХЛ?
— Федорова. Он один из лучших вообще. Когда я побил его рекорд, он позвонил мне и поздравил.
— Сколько шайб забросил Гретцки?
— 894, — ответил Овечкин.
36-летний Овечкин в этом сезоне провел 31 матч, в которых набрал 47 (22+25) очков.
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