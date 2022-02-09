Овечкин пропустит выездной матч с «Монреалем» из-за правил Квебека по карантину

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит выездной матч регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

Такое решение связано с правилами канадской провинции Квебека об обязательном 10-дневном карантине для всех, кто недавно сдал положительный тест на коронавирус. Ранее 36-летний россиянин находился в ковид-протоколе, из-за чего пропустил Матч звезд НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин провел 47 матчей, в которых набрал 59 (29+30) очков. Матч «Монреаль» — «Вашингтон» пройдет 11 февраля и начнется в 3:00 мск.