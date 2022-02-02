Овечкин пропустит Матч звезд НХЛ из-за положительного теста на коронавирус

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Россиянин сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

Из-за этого российский нападающий также не сможет принять участие в Матче звезд НХЛ.

Washington Capitals captain Alex Ovechkin is unavailable tonight versus the Edmonton Oilers due to the NHL COVID-19 protocol. Based on a positive test result, Ovechkin will not participate in the 2022 NHL All-Star Game in Las Vegas. — CapitalsPR (@CapitalsPR) February 2, 2022

В текущем сезоне 36-летний Овечкин занимает пятое место в списке бомбардиров: на его счету 58 очков (29 голов и 29 голевых передач). Игрок забросил 759 шайб в регулярных сезонах НХЛ (четвертый показатель в истории лиги).

Матч всех звезд НХЛ пройдет в Лас-Вегасе 5 февраля. Он будет состоять из трех игр в формате «три на три» с участием четырех команд — по одной от каждого дивизиона.