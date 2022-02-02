Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:34

Овечкин пропустит Матч звезд НХЛ из-за положительного теста на коронавирус

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Россиянин сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

Из-за этого российский нападающий также не сможет принять участие в Матче звезд НХЛ.

В текущем сезоне 36-летний Овечкин занимает пятое место в списке бомбардиров: на его счету 58 очков (29 голов и 29 голевых передач). Игрок забросил 759 шайб в регулярных сезонах НХЛ (четвертый показатель в истории лиги).

Матч всех звезд НХЛ пройдет в Лас-Вегасе 5 февраля. Он будет состоять из трех игр в формате «три на три» с участием четырех команд — по одной от каждого дивизиона.

Александр Овечкин
НХЛ
Коронавирус
ХК Вашингтон Кэпиталз
4
4
Читайте также
Десять главных звезд Олимпиады-2022. За кем стоит следить в Пекине
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Реклама
Материалы сюжета: Ковид против спорта: Олимпиада, европейский футбол, КХЛ и другие лиги
Овечкин оставался последним игроком «Вашингтона», который не пропустил ни одного матча в сезоне
Немецкий фигурист сдал положительный тест на коронавирус в Пекине
«Столько понтов. Это неуважение к остальным». Российская прыгунья с трамплина Аввакумова — о хоккеистах сборной
Круговой выздоровел после коронавируса и присоединится к основе «Зенита»
«Не думаю, что смогу вынести эту Олимпиаду». Бельгийская скелетонистка рассказала о ковид-протоколе в Пекине
Няттинен заменит Кемппайнена в сборной Финляндии на Олимпиаде в Пекине
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за рекордом НХЛ по голам
Овечкин оставался последним игроком «Вашингтона», который не пропустил ни одного матча в сезоне
Овечкин не может забить? Не проблема — есть Орлов!
«Питтсбург» — «Вашингтон»: прямая трансляция матча НХЛ
Нападающий «Вашингтона» рассказал о вредной привычке Овечкина
Можно выигрывать и без Овечкина? Капитан ушел в тень, но «Вашингтон» все равно разнес соперника
Овечкин стал главным претендентом на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ
Материалы сюжета: Россияне на Матче звезд НХЛ 2022: Овечкин и компания в Лас-Вегасе
НХЛ проведет новые конкурсы мастерства перед Матчем звезд в Лас-Вегасе
Кузнецов — о Матче звезд НХЛ: «Надеялся избавиться от Овечкина на пару дней»
Кузнецов примет участие в Матче звезд НХЛ вместо Адама Фокса
Защитник «Нэшвилла» Йоси заменит форварда Маккиннона на Матче звезд НХЛ
В «Тампе» надеются, что Кучеров сможет вернуться на лед до Матча звезд НХЛ
Защитник «Рейнджерс» может пропустить Матч всех звезд НХЛ из-за травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ: «Вашингтон» — «Эдмонтон», «Чикаго» — «Миннесота» и другие матчи 3 февраля

Первый темнокожий игрок в истории НХЛ получит Золотую медаль Конгресса США
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 31 11 64
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 46 25 21 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 38 16 22 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 45 15 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 42 29 13 61
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 46 20 26 46
6 Баффало 45 14 31 35
7 Оттава 40 14 26 32
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 40 27 13 57
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 45 16 29 39
8 Аризона 44 11 33 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Анахайм 48 23 25 55
3 Лос-Анджелес 46 23 23 53
4 Калгари 41 22 19 50
5 Сан-Хосе 46 22 24 48
6 Эдмонтон 41 22 19 47
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 45 14 31 32
Результаты / календарь
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
8.02
9.02
10.02
11.02
2.02 03:00
Бостон – Сиэтл
 3 : 2
2.02 03:00
Нью-Джерси – Торонто
 1 : 7
2.02 03:00
Питтсбург – Вашингтон
 3 : 4 ОТ
2.02 03:00
Рейнджерс – Флорида
 5 : 2
2.02 03:00
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
 3 : 2 ОТ
2.02 03:00
Филадельфия – Виннипег
 3 : 1
2.02 03:30
Айлендерс – Оттава
 4 : 1
2.02 04:00
Нэшвилл – Ванкувер
 4 : 2
2.02 04:30
Даллас – Калгари
 3 : 4
2.02 05:00
Колорадо – Аризона
 2 : 3 Б
2.02 06:00
Вегас – Баффало
 5 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 61
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 59
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 46 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 30 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости