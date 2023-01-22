Овечкин пропустит матч с «Вегасом» из-за травмы

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса», сообщает пресс-служба «Кэпиталз».

37-летний россиянин не сможет выйти на лед из-за травмы нижней части тела. Повреждение не носит серьезный характер, россиянин должен восстановиться от него в ближайшие дни.

В сезоне-2022/23 Овечкин принял участие в 48 матчах и набрал 52 (30+22) очка.

Матч «Вегас» — «Вашингтон» состоится сегодня, 22 января и начнется в 6.00 (мск).