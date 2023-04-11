Овечкин пропустит матч с «Айлендерс»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

37-летний россиянин пропускает вторую встречу подряд из-за травмы верхней части тела.

Этот матч станет для Овечкина 55-м пропущенным матчем за время выступлений в НХЛ. В текущем сезоне форвард принял участие в 72 матчах и набрал 74 (42+32) очка.