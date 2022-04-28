Овечкин пропустит игру против «Айлендерс» из-за травмы

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что нападающий Александр Овечкин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Россиянин пока не восстановился после травмы, сообщает журналист Саманта Пелл в Twitter.

В третьем периоде матча против «Торонто» 24 апреля Овечкин выходил один на один с вратарем и, зацепившись за клюшку голкипера, упал и ударился об лед. В итоге россиянин не смог продолжить игру.

Отметим, что 28 апреля россиянин уже принял участие в тренировке «Кэпиталз», но пока не готов вернуться в официальном матче.

В этом сезоне на его счету 90 (50+40) очков в 76 матчах. «Вашингтон» уже обеспечил себе выход в плей-офф.