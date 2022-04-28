Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:40

Овечкин пропустит игру против «Айлендерс» из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что нападающий Александр Овечкин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Россиянин пока не восстановился после травмы, сообщает журналист Саманта Пелл в Twitter.

В третьем периоде матча против «Торонто» 24 апреля Овечкин выходил один на один с вратарем и, зацепившись за клюшку голкипера, упал и ударился об лед. В итоге россиянин не смог продолжить игру.

Отметим, что 28 апреля россиянин уже принял участие в тренировке «Кэпиталз», но пока не готов вернуться в официальном матче.

В этом сезоне на его счету 90 (50+40) очков в 76 матчах. «Вашингтон» уже обеспечил себе выход в плей-офф.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Питер Лавиолетт
5
3
Читайте также
Сколько русских поборется за Кубок Стэнли? В НХЛ определились все участники плей-офф
Слишком много клиентов, чтобы умирать. Почему слухи о смерти агента Мины Райолы так всполошили весь футбольный мир
Материалы сюжета: Овечкин: топ-3 снайперов НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Участие Овечкина в матче против «Айлендерс» находится под вопросом
Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона»
У Овечкина есть бросок, Василевский надежен, но россиянам далеко до совершенства. Хоккеисты НХЛ выбрали лучших в игре
Плющев о рекорде Овечкина: «Главное — выйти из ситуации с травмой. Все остальное второстепенно»
Большинство хоккеистов НХЛ считают бросок Александра Овечкина образцовым
«Овечкин обойдет Гретцки, это неизбежно». Что говорят о величайшей гонке в истории НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Участие Овечкина в матче против «Айлендерс» находится под вопросом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 53 28 114
2 Рейнджерс 81 51 30 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 80 44 36 100
5 Айлендерс 80 36 44 82
6 Коламбус 80 36 44 79
7 Нью-Джерси 80 27 53 63
8 Филадельфия 81 25 56 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 80 57 23 120
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 80 50 30 108
4 Бостон 80 50 30 105
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 80 32 48 71
8 Монреаль 81 21 60 53
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 80 51 29 109
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Даллас 81 45 36 96
5 Нэшвилл 80 44 36 95
6 Виннипег 80 37 43 85
7 Чикаго 81 28 53 67
8 Аризона 81 24 57 55
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 80 50 30 110
2 Эдмонтон 80 47 33 100
3 Лос-Анджелес 81 44 37 98
4 Вегас 81 42 39 92
5 Ванкувер 80 39 41 89
6 Сан-Хосе 80 32 48 76
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 80 26 54 58
Первый раунд Счет в серии
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
1. Флорида - Вашингтон
0 - 0
2. Флорида - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
0 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
1. Калгари - Даллас
0 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
0 - 0
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
2. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
0 - 0
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
0 - 0
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
0 - 0
1. Каролина - Бостон
0 - 0
2. Каролина - Бостон
0 - 0
3. Бостон - Каролина
0 - 0
4. Бостон - Каролина
0 - 0
0 - 0
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Результаты / календарь
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
15.05
16.05
28.04 02:30
Рейнджерс – Монреаль
 3 : 4
28.04 02:30
Виннипег – Филадельфия
 4 : 0
28.04 03:30
Даллас – Аризона
 3 : 4 ОТ
28.04 03:30
Чикаго – Вегас
 4 : 3 Б
28.04 05:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 3 : 5
15.05 00:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
15.05 00:00
Рейнджерс – Питтсбург
 - : -
15.05 00:00
Флорида – Вашингтон
 - : -
15.05 00:00
Калгари – Даллас
 - : -
15.05 00:00
Торонто – Тампа-Бэй
 - : -
15.05 00:00
Миннесота – Сент-Луис
 - : -
15.05 00:00
Колорадо – Нэшвилл
 - : -
15.05 00:00
Каролина – Бостон
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости