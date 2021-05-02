Овечкин пропустил второй матч против «Питтсбурга»
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не попал в заявку на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».
Капитан столичного клуба пропускает из-за травмы четвертый матч подряд. 30 апреля он впервые за 16 сезонов пропустил матч против «Пингвинз». Овечкин вышел на утреннюю раскатку команды, но тренировался не в общей группе.
23 апреля 35-летний нападающий не смог доиграть матч с «Айлендерс» из-за травмы. В текущем сезоне Овечкин провел 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 42 (24+18) очка.
Lineys!!!#CapsPens | @GEICO pic.twitter.com/lUs0Xq4DDR— x — Washington Capitals (@Capitals) May 1, 2021
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