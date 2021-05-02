Овечкин пропустил второй матч против «Питтсбурга»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не попал в заявку на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Капитан столичного клуба пропускает из-за травмы четвертый матч подряд. 30 апреля он впервые за 16 сезонов пропустил матч против «Пингвинз». Овечкин вышел на утреннюю раскатку команды, но тренировался не в общей группе.

23 апреля 35-летний нападающий не смог доиграть матч с «Айлендерс» из-за травмы. В текущем сезоне Овечкин провел 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 42 (24+18) очка.