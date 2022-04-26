Овечкин пропустил утреннюю тренировку «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил утреннюю тренировку, сообщает журналистка Саманта Пелл в Twitter.

Ранее клуб объявил, что Овечкин в скором времени сможет вернуться на лед после полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 Б) травмы. В начале третьего периода он споткнулся о клюшку вратаря соперника и ударился левым плечом о борт. Россиянин досрочно завершил игру.

В текущем сезоне Овечкин провел 77 матчей, в которых набрал 90 (50+40) очков.