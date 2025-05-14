Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» перед пятым матчем с «Каролиной»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил тренировку команды, сообщает в соцсети X журналистка Сэмми Силбер.

По информации источника, форвард получил дополнительный день отдыха перед пятым матчем серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной».

«Харрикейнз» ведут в серии со счетом 3-1. Пятая игра между командами пройдет 16 мая в Вашингтоне. Начало матча в 02.00 по московскому времени.

В этом плей-офф на счету 39-летнего россиянина 9 матчей, в которых он отметился 5 голами и 1 результативной передачей.