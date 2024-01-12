Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не участвовал в тренировке «Кэпиталз», сообщает журналист Том Гулитти.

В ночь на 12 января россиянин сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (1:4) и отметился голевой передачей.

6 января перед игрой с «Лос-Анджелесом» Овечкин также не принимал участия в тренировке.

В этом сезоне 38-летний форвард провел 39 матчей и набрал 27 (8+19) очков. 13 января «Вашингтон» примет «Рейнджерс». Начало — в 21.00 мск.