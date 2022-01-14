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Сегодня, 04:14

Лавиолетт объяснил, почему Овечкин пропустил тренировку

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Instagram

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не тренировался в четверг, но может сыграть в субботу с «Айлендерс». 36-летний россиянин поразминался на льду несколько минут и ушел в раздевалку. Как ранее стало известно, это может быть связано с травмой.

«Наверное, мы просто хотим убедиться, что с Овечкиным будет все в порядке к выходным. Я уверен, он хотел бы тренироваться уже в четверг. Но нам надо просто убедиться, что он будет здоров к дню матча», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова главного тренера «Вашингтона» Питера Лавиолетта.

Овечкин и защитник Джон Карлсон являются единственными игроками в составе «Вашингтона», которые не пропустили ни одного матча в этом сезоне.

Источник: https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-ne-trenirovalsya-iz-za-travmy/c-329738270
Александр Овечкин
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 34 24 10 50
2 Рейнджерс 37 23 14 50
3 Вашингтон 37 20 17 49
4 Питтсбург 35 21 14 47
5 Коламбус 35 17 18 35
6 Филадельфия 35 13 22 33
7 Нью-Джерси 36 14 22 33
8 Айлендерс 28 10 18 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 24 12 53
2 Тампа-Бэй 38 24 14 53
3 Торонто 35 23 12 49
4 Бостон 33 20 13 42
5 Детройт 37 16 21 37
6 Баффало 35 10 25 26
7 Оттава 29 9 20 20
8 Монреаль 35 7 28 18
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 37 24 13 50
2 Колорадо 33 22 11 47
3 Сент-Луис 36 21 15 47
4 Миннесота 33 21 12 44
5 Даллас 33 18 15 38
6 Виннипег 33 16 17 37
7 Чикаго 36 13 23 31
8 Аризона 34 8 26 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 39 19 20 45
3 Лос-Анджелес 36 18 18 41
4 Сан-Хосе 37 20 17 41
5 Калгари 33 17 16 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 35 16 19 35
8 Сиэтл 35 10 25 24
Результаты / календарь
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19.01
14.01 03:00
Бостон – Филадельфия
 - : -
14.01 03:00
Каролина – Коламбус
 0 : 6
14.01 03:00
Тампа-Бэй – Ванкувер
 - : -
14.01 03:30
Айлендерс – Нью-Джерси
 - : -
14.01 03:30
Детройт – Виннипег
 - : -
14.01 04:00
Нэшвилл – Баффало
 - : -
14.01 04:00
Сент-Луис – Сиэтл
 - : -
14.01 04:30
Чикаго – Монреаль
 - : -
14.01 05:00
Калгари – Оттава
 - : -
14.01 06:30
Лос-Анджелес – Питтсбург
 - : -
14.01 06:30
Сан-Хосе – Рейнджерс
- : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 52
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 24
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 32 24
И КН
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 28 1.91
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 23 2.01
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 21 2.09
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