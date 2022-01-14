Лавиолетт объяснил, почему Овечкин пропустил тренировку

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не тренировался в четверг, но может сыграть в субботу с «Айлендерс». 36-летний россиянин поразминался на льду несколько минут и ушел в раздевалку. Как ранее стало известно, это может быть связано с травмой.

«Наверное, мы просто хотим убедиться, что с Овечкиным будет все в порядке к выходным. Я уверен, он хотел бы тренироваться уже в четверг. Но нам надо просто убедиться, что он будет здоров к дню матча», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова главного тренера «Вашингтона» Питера Лавиолетта.

Овечкин и защитник Джон Карлсон являются единственными игроками в составе «Вашингтона», которые не пропустили ни одного матча в этом сезоне.