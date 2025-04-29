Овечкин пропустил тренировку после четвертого матча серии с «Монреалем» в Кубке Стэнли

Капитан и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отсутствует на тренировке команды после четвертого матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля», сообщает журналист Тим Гулитти в своих соцсетях.

Как отмечает источник, 39-летнему россиянину предоставили запланированный выходной перед следующей игрой.

В понедельник, 28 апреля, «Вашингтон» со счетом 5:2 обыграл «Монреаль» в четвертом матче и увеличил преимущество в серии до четырех побед — 3-1. Следующая игра команд пройдет 1 мая и начнется в 2.00 по московскому времени.

В нынешнем плей-офф НХЛ Овечкин отметился 3 голами и результативной передачей. Всего за карьеру на его счету 145 (75+70) очков в 155 матчах Кубка Стэнли.