Овечкин — о «Вашингтоне»: «Самое важное — побеждать. Если не набирать очки, это может стоить выхода в плей-офф»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал выступление команды в этом сезоне.

«Самое важное — одерживать победы. В конце концов, если вы не набираете очки, это может стоить вам выхода в плей-офф. Сейчас у команды все хорошо. Конечно, у нас есть травмы, но ребята отлично справляются», — цитирует Овечкина RG.

В сезоне-2025/26 Овечкин набрал 29 (14+15) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его контракт с «Кэпиталз» действует последний год.

После 30 матчей «Вашингтон» с 39 очками лидирует в Восточной конференции НХЛ.