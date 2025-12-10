Хоккей
10 декабря, 21:11

Овечкин — о «Вашингтоне»: «Самое важное — побеждать. Если не набирать очки, это может стоить выхода в плей-офф»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал выступление команды в этом сезоне.

«Самое важное — одерживать победы. В конце концов, если вы не набираете очки, это может стоить вам выхода в плей-офф. Сейчас у команды все хорошо. Конечно, у нас есть травмы, но ребята отлично справляются», — цитирует Овечкина RG.

В сезоне-2025/26 Овечкин набрал 29 (14+15) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его контракт с «Кэпиталз» действует последний год.

После 30 матчей «Вашингтон» с 39 очками лидирует в Восточной конференции НХЛ.

Александр Овечкин
КХЛ
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Динамо (Москва)
Материалы сюжета: Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин вышел на чистое 51-е место по результативным передачам в истории НХЛ
Овечкин не забивает четыре матча подряд. А в «Вашингтоне» дебютировал еще один русский форвард
«Вашингтон» проиграл «Виннипегу», у Овечкина результативный пас
Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»
Овечкин набрал 1800 очков и снова вошел в историю: капитан «Вашингтона» оформил гениальный ассист
  • андр

    Я ждал эту новость от Овечкина. Только о чем она, не понял.

    11.12.2025

    • Овечкин стал самым популярным хоккеистом НХЛ в 2025 году по версии Hockey Reference

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 31 20 11 42
    2 Айлендерс 33 19 14 41
    3 Вашингтон 32 18 14 40
    4 Филадельфия 30 16 14 37
    5 Нью-Джерси 32 18 14 37
    6 Питтсбург 30 14 16 36
    7 Рейнджерс 33 16 17 36
    8 Коламбус 32 13 19 32
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Тампа-Бэй 32 18 14 39
    2 Детройт 33 18 15 39
    3 Бостон 32 19 13 38
    4 Монреаль 31 16 15 36
    5 Флорида 31 16 15 34
    6 Торонто 31 14 17 33
    7 Оттава 31 14 17 32
    8 Баффало 31 13 18 30
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 32 23 9 53
    2 Даллас 33 21 12 47
    3 Миннесота 32 18 14 41
    4 Юта 33 15 18 33
    5 Чикаго 32 13 19 32
    6 Виннипег 31 15 16 31
    7 Сент-Луис 33 12 21 31
    8 Нэшвилл 31 12 19 28
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 31 16 15 41
    2 Анахайм 32 19 13 39
    3 Лос-Анджелес 31 14 17 37
    4 Эдмонтон 32 15 17 36
    5 Сан-Хосе 33 16 17 35
    6 Сиэтл 29 12 17 30
    7 Калгари 33 13 20 30
    8 Ванкувер 31 11 20 25
    Результаты / календарь
    4.12
    5.12
    6.12
    7.12
    8.12
    9.12
    10.12
    11.12
    12.12
    13.12
    14.12
    15.12
    16.12
    17.12
    18.12
    19.12
    14.12 03:00 Торонто – Эдмонтон 3 : 6
    14.12 03:00 Филадельфия – Каролина 3 : 4 Б
    14.12 03:00 Рейнджерс – Монреаль 5 : 4 ОТ
    14.12 03:00 Коламбус – Вегас 2 : 3
    14.12 03:00 Виннипег – Вашингтон 5 : 1
    14.12 04:00 Чикаго – Детройт 0 : 4
    14.12 04:00 Даллас – Флорида 0 : 4
    14.12 05:00 Колорадо – Нэшвилл 4 : 2
    14.12 06:00 Лос-Анджелес – Калгари 1 : 2 ОТ
    14.12 20:30 Нью-Джерси – Ванкувер - : -
    14.12 23:00 Питтсбург – Юта - : -
    Все результаты / календарь

