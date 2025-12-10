Овечкин — о «Вашингтоне»: «Самое важное — побеждать. Если не набирать очки, это может стоить выхода в плей-офф»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал выступление команды в этом сезоне.
«Самое важное — одерживать победы. В конце концов, если вы не набираете очки, это может стоить вам выхода в плей-офф. Сейчас у команды все хорошо. Конечно, у нас есть травмы, но ребята отлично справляются», — цитирует Овечкина RG.
В сезоне-2025/26 Овечкин набрал 29 (14+15) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его контракт с «Кэпиталз» действует последний год.
После 30 матчей «Вашингтон» с 39 очками лидирует в Восточной конференции НХЛ.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|31
|20
|11
|42
|2
|Айлендерс
|33
|19
|14
|41
|3
|Вашингтон
|32
|18
|14
|40
|4
|Филадельфия
|30
|16
|14
|37
|5
|Нью-Джерси
|32
|18
|14
|37
|6
|Питтсбург
|30
|14
|16
|36
|7
|Рейнджерс
|33
|16
|17
|36
|8
|Коламбус
|32
|13
|19
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|32
|18
|14
|39
|2
|Детройт
|33
|18
|15
|39
|3
|Бостон
|32
|19
|13
|38
|4
|Монреаль
|31
|16
|15
|36
|5
|Флорида
|31
|16
|15
|34
|6
|Торонто
|31
|14
|17
|33
|7
|Оттава
|31
|14
|17
|32
|8
|Баффало
|31
|13
|18
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|32
|23
|9
|53
|2
|Даллас
|33
|21
|12
|47
|3
|Миннесота
|32
|18
|14
|41
|4
|Юта
|33
|15
|18
|33
|5
|Чикаго
|32
|13
|19
|32
|6
|Виннипег
|31
|15
|16
|31
|7
|Сент-Луис
|33
|12
|21
|31
|8
|Нэшвилл
|31
|12
|19
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|16
|15
|41
|2
|Анахайм
|32
|19
|13
|39
|3
|Лос-Анджелес
|31
|14
|17
|37
|4
|Эдмонтон
|32
|15
|17
|36
|5
|Сан-Хосе
|33
|16
|17
|35
|6
|Сиэтл
|29
|12
|17
|30
|7
|Калгари
|33
|13
|20
|30
|8
|Ванкувер
|31
|11
|20
|25
Результаты / календарь
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
|14.12
|03:00
|Торонто – Эдмонтон
|3 : 6
|14.12
|03:00
|Филадельфия – Каролина
|3 : 4 Б
|14.12
|03:00
|Рейнджерс – Монреаль
|5 : 4 ОТ
|14.12
|03:00
|Коламбус – Вегас
|2 : 3
|14.12
|03:00
|Виннипег – Вашингтон
|5 : 1
|14.12
|04:00
|Чикаго – Детройт
|0 : 4
|14.12
|04:00
|Даллас – Флорида
|0 : 4
|14.12
|05:00
|Колорадо – Нэшвилл
|4 : 2
|14.12
|06:00
|Лос-Анджелес – Калгари
|1 : 2 ОТ
|14.12
|20:30
|Нью-Джерси – Ванкувер
|- : -
|14.12
|23:00
|Питтсбург – Юта
|- : -
