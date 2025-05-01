Овечкин: «Прямо сейчас «Вашингтон» сосредоточен на первой игре второго раунда»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу в первом раунде плей-офф НХЛ против «Монреаля» (4-1).

«Прямо сейчас мы сосредоточены на первой игре второго раунда. Так что да, мы выиграли серию и будем наслаждаться этим сегодня вечером, а завтра будет новый день и новая серия. Нам нужно быть умными и двигаться дальше от игры к игре», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Во втором раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Каролиной». Первые две игры пройдут на льду «Кэпиталз».