Овечкин прокомментировал выход на шестое место в списке снайперов НХЛ
06:41
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 16 марта после победы над «Баффало» (6:0) прокомментировал свое исторические достижение.
35-летний россиянин забросил 717-ю в лиге и сравнялся по этому показателю с канадской легендой хоккея Филом Эспозито, с которым они делят шестое место.
«Мне очень приятно находиться в компании легенд хоккея. У меня в каждом матче есть шикарные моменты, бери и забрасывай. Другое дело, не всегда удается реализовывать шансы. Самые важные голы, надеюсь, еще впереди», — признался Овечкин в интервью официальному сайту НХЛ.
Лидером в гонке снайперов НХЛ является Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы. Ближайшей целью Овечкина является еще один канадец — Марсель Дион, у которого 731 шайба в «регулярках».
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