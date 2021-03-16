Овечкин прокомментировал выход на шестое место в списке снайперов НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 16 марта после победы над «Баффало» (6:0) прокомментировал свое исторические достижение.

35-летний россиянин забросил 717-ю в лиге и сравнялся по этому показателю с канадской легендой хоккея Филом Эспозито, с которым они делят шестое место.

«Мне очень приятно находиться в компании легенд хоккея. У меня в каждом матче есть шикарные моменты, бери и забрасывай. Другое дело, не всегда удается реализовывать шансы. Самые важные голы, надеюсь, еще впереди», — признался Овечкин в интервью официальному сайту НХЛ.

Лидером в гонке снайперов НХЛ является Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы. Ближайшей целью Овечкина является еще один канадец — Марсель Дион, у которого 731 шайба в «регулярках».