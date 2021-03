Овечкин прокомментировал выход на единоличное шестое место по голам в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 17 марта прокомментировал выход на шестое место по голам в НХЛ.

«Это уже история. Конечно, показатели очень приличные, я счастлив, что удалось их добиться. Сейчас нужно продолжать двигаться вперед, это моя работа, забрасывать шайбы», — цитирует российского форварда журналистка Саманта Пелл на своей странице в Twitter.

В матче против «Айлендерс» (3:1) 35-летний Овечкин набрал два (1+1) очка. На данный момент на счету россиянина 718 голов, и это единоличное шестое место в лиге. На пятой строчке располагается Марсель Дионн, забросивший 731 шайбу.

Кроме того, Овечкин преодолел отметку в 1 300 набранных очков за карьеру в НХЛ (718+583).

Alex Ovechkin on hitting career goal No. 718 + 1,300 career point milestones tonight: «It's history, it's pretty good numbers and happy to be in that category. But just move forward. It's done, how I say it's history. It was very good match, big points and obviously big numbers.»