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Овечкин — о возвращении после травмы: «Это был тяжелый месяц, я просто хочу играть в хоккей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал предстоящее возвращение на лед после травмы.

28 декабря стало известно, что 39-летний россиянин сыграет против «Торонто». Матч пройдет 29 декабря и начнется в 3:00 по московскому времени.

Овечкин пропустил больше месяца после перелома малоберцовой кости, который он получил 19 ноября в игре с «Ютой».

«Я просто хочу вернуться и играть в хоккей. Это был тяжелый месяц: тренировки, просмотр матчей, и ты всегда хочешь помочь своим товарищам по команде победить. Теперь пришло мое время. Я провел много времени в тренажерном зале, на велотренажерах. Весь персонал проделал огромную работу, помогая мне восстановиться...Это было тяжело, но спасибо моей семье за поддержку.

Ребята отлично справились без меня. Они хорошо играют, так что я не знаю, как я проявлю себя прямо сейчас. Тренировки — это одно, но в играх совсем другая скорость, другая интенсивность, так что нужно просто быть умным и играть правильно», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 18 матчей в НХЛ и набрал 25 (15+10) очков.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 38 24 14 51
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 35 21 14 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 36 15 21 36
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 36 22 14 46
2 Флорида 36 22 14 46
3 Бостон 37 19 18 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 34 14 20 31
7 Детройт 35 13 22 30
8 Баффало 36 13 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 36 22 14 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 34 20 14 41
5 Юта 35 16 19 38
6 Сент-Луис 37 17 20 38
7 Нэшвилл 36 11 25 29
8 Чикаго 36 12 24 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 35 24 11 51
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 34 17 17 41
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 36 15 21 32
7 Анахайм 33 13 20 30
8 Сан-Хосе 38 11 27 28
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2.01
28.12 03:00
Нью-Джерси – Каролина
 4 : 2
28.12 03:00
Детройт – Торонто
 2 : 5
28.12 03:00
Баффало – Чикаго
 6 : 2
28.12 03:00
Коламбус – Бостон
 6 : 2
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Сент-Луис – Нэшвилл
 7 : 4
28.12 04:00
Даллас – Миннесота
 2 : 3 ОТ
28.12 05:30
Юта – Колорадо
 1 : 4
28.12 06:30
Сан-Хосе – Вегас
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