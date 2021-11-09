Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата против «Баффало» (5:3) прокомментировал свою 741-ю шайбу за карьеру в НХЛ.

«Просто живу день за днем. Приятно находиться в этой компании. Это большие цифры, поэтому давайте просто двигаться дальше. Понятно, что приятно сравняться с Халлом. Но у меня есть еще парочка игр», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба. — Что касается игры, то это была хорошая командная победа. Все отлично сражались и добились результата общими усилиями".

Кроме того, Овечкин не знал, что он отдал 600-й голевую передачу в НХЛ. Об этом он выяснил во время пресс-конференции. Он думал, что Конор Шири коснулся шайбы после броска Джона Карлсона.

«Хорошо, я приму это. Поехали дальше», — сказал Овечкин, что вызвало смех в зале.

Напомним, что 36-летний Овечкин в прошедшей встрече набрал 3 (1+2) очка, став автором третьего гола «Кэпиталз». Он забросил свою 741-ю шайбу за карьеру в НХЛ и догнал Бретта Халла, который занимает четвертое место в истории лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола). Далее идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).