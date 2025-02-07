Овечкин прокомментировал свой 879-й гол в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свой 879-й гол в НХЛ, забитый в матче против «Филадельфии» (4:3).

«Я видел, как Строумер сам начал атаку. Он, очевидно, проделал чертовски сложную работу, придержав шайбу. Марти (Мартин Фехервари) полетел вперед, а затем сделал отличный пас, так что мне просто нужно было бросить», — приводит слова Овечкина Telegram-канал его команды.

Чтобы побить снайперский рекорда Уэйна Гретцки, 39-летнему капитану «Кэпиталз» осталось забросить 16 шайб.